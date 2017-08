Neymar ha schlià il contract cun il FC Barcelona

Neymar ha pajà la summa da transfer. Il contract cun il club da ballape da Barcelona è cun quai schlià.

Neymar haja pajà la summa da transfer da record da 222 milliuns Euros. Ses contract cun il FC Barcelona saja cun quai schlià. Quai ha communitgà il club da ballape da Barcelona. Il club haja surdà ils details dal Transfer a l'UEFA. Quella ha ussa da decider pervia da consequenzas disciplinaras.

Cun pajar la summa da transfer ha Neymar fatg in grond pass per pudair midar tar Paris St-Germain. Perfetg n'è il transfer però anc betg. Oz suentermezdi era vegnì enconuschent, che la summa da transfer saja vegnida returnada al club da Paris. Els na veglian betg acceptar ils daners da Paris St-Germain, aveva declerà il president da la liga spagnola da ballape Javier Tabas en in’intervista cun la gasetta da sport «As». Ils responsabels da la Primera Division renfatschan a PSG da cuntrafar al Financial Fairplay.

