Questa stad è el vegnì fatg il draften dals New York Rangers sco numer 101. Quai munta che l’equipa da la NHL ha uss ils dretgs vid Nico Gross.

Da Puntraschigna fin ad Oshawa

L'emprima giada sin patins è Nico Gross stà cun trais onns a San Murezzan. Tar il club da hockey local è el lura era stà fin il 2014. Lura ha il giuven che discurra era in zic rumantsch fatg il pass tar l'EV Zug. Suenter trais onns en la Svizra centrala ha Nico Gross gughegià da far il pass sur il grond puz en il Canada.

La stagiun 2017/2018 ha il giuven da Puntraschigna passentà en il Canada tar ils Oshawa Generals en la liga da juniors OHL. Il defensur ha dà var 60 partidas per l'equipa.

La gronda finamira – NHL

Nico Gross è ina persuna che viva per ses siemi. Per sia gronda finamira da dar in di en la NHL unfrescha el bler. Ils davos quatter onns è l'engiadinais mo stà pauc a chasa. Temp cun la famiglia e cun collegas è plitost stgars. Sulettamain la stad haja el in zic dapli temp, ma era lura stoppia el adina puspè ir a trenar en il local da trenament da forza.

Mia gronda finamira è da giugar in di en la NHL.

Nua ch'il giuven da 18 onns dat la proxima stagiun hockey sin glatsch n'è anc betg cler. Nico Gross di ch'el sappia metter avant da star in ulteriur onn tar ils Oshawa Generals. I saja dentant era pussaivel ch'el turna enavos en Svizra.

RR Sportissimo 17:00