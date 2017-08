Nicole Büchler en il final dals campiunadis mundials a Londra

En la qualificaziun è la sportista svizra siglida quatter meters e 55 centimeters cun l'asta.

Quai ha tanschì per cuntanscher ina plazza tranter las meglras 12. Betg tanschì hai per la segunda Svizra, Angelica Moser. Malgrà che sia meglra prestaziun è tar quatter meters e 60 centimeters n'ha ella en la segunda emprova betg cuntanschì quatter meters e 50. Uschia è ella crudada or sco 13avla. Il final da la concurrenza da siglir cun l'asta è dumengia.

Mo Farah è campiun mundial sur 10 kilometers

Il currider brit ha gudagnà l'emprima concurrenza dals campiunadis mundials d'atletica leva a Londra en 26 minutas e 49 secundas. Cun quella victoria è el per la terza giada campiun mundial sur 10 kilometers. En tut è quai gia ses 7avel titel tar campiunadis mundials. Farah vala era sco favurit per la sur tschintg kilometers.

