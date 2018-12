En il gieu d'ier saira che ses club Minnesota Wild ha gudagnà cun 5:1 cunter Florida, fa Nino Niederreiter dus gols. Vitiers ha el procurà per in assist. Quai suenter ina fasa plitost sitga – Niederreiter n'aveva sajettà nagins gols en ils emprims 14 gieus da la stagiun.

En il gieu cunter Florida ha Niederrreiter manà il gieu en la dretga direcziun, cun sia dubletta tranter la 16avla e la 32avla minuta. L'attatgader da Cuira ha tutgà cun in slapshot al 1:1 e suenter ha el purtà a ses club l'avantatg cun tutgar il segund gol.

Gia avant dus dis ha el contribuì in gol decisiv per ses club. Al 7:1 cunter Montreal ha el marcà l'emprim gol ed ha preparà in auter.

