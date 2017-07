Niederreiter suttascriva nov contract per 25,45 milliuns

Il giugader da hockey grischun, Nino Niederreiter prolunghescha ses contract tar il club da hockey da l'NHL, Minnesota Wild.

Top-paja per Top-scorer 1:04 min, Nouvo RTR dals 31.7.2017

Niederreiter resta tar ils Minnesota Wild. Il Grischun e ses club da la NHL èn sa cunvegnids da prolungar ses contract per ulteriurs tschintg onns, quai per 25,45 milliuns francs. Il Svizzer saja sa sviluppà tar in giugader central ils ultims onns, argumentescha il club.

Niederreiter è actualmain il giugader da hockey svizzer che gudogna il pli bler en la NHL. Uschia s'avanza el en la NHL tar l'elita. Enfin il 2022 gudogna Niederreiter 5,45 milliuns francs per stagiun. Durant l'ultima stagiun ha Niederreiter gudagnà 57 puncts cun 25 gols e 32 assists.

Il Svizzer che gudogna il pli bler en la NHL

Roman Josi ha suttascrit in contract per set onns tar Nashville e gudogna passa 28 milliuns dollars, pia quatter milliuns per stagiun. Mark Streit ha survegnì ils ultims quatter onns, er sco Niederreiter 5,45 milliuns per stagiun. Avant paucs dis ha lez dentant suttascrit in contract per in onn e survegn 68'000 francs per quai temp. Uschia è Niederreiter uss a la testa.

