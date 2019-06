«Vegnir ina giada a Cuira cun il buccal fiss in siemi»

La stagiun passada è stada ina tut speziala per Nino Niederreiter. Il schaner ha el suenter sis stagiuns tar Minnesota Wild stuì midar tar ils Carolina Hurricanes. Dad in di sin l’auter è Niederreiter stà sfurzà da far pac e satg e bandunar ses dachasa a Minnesota. Tar ses nov club è il hockeyan da Cuira dentant sa vivì en fitg spert e bain ed ha mussà ina grondiusa prestaziun durant ils davos mais da la stagiun 2018/2019.

«Cuira è e resta mia patria»

Avant che la nova stagiun cumenza en la NHL passenta Nino Niederreiter sco adina intginas emnas a Cuira tar sia famiglia. Qua trenescha e sa prepara el era sin la nova stagiun, savens ensemen cun il skiunz Carlo Janka sut la batgetta dal trenader da cundiziun Michael Bont. Malgrà che sia vita è il mument en l’America dal Nord saja ses vair dachasa a Cuira. Suenter sia carriera en la NHL vegnia el turnar enavos en il Grischun, di Nino Niederreiter.

Mo avant viva Nino Niederreiter anc per ses siemi da gudagnar ina giada la cuppa Stanley, il campiunadi da hockey en la National Hockey League. Gartegiass quai astgass el era purtar ina giada questa gronda trofea per intgins dis a Cuira.

