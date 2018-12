Or da Telesguard dals 10.12.2018.

Nino Schurter ha surtut gudagnà quest titel pervi da sia victoria spectaculara als campiunadis mundials il settember a Lai. Quasi avant ses isch-chasa ed avant ina culissa magnifica è Schurter daventà per la 7avla giada campiun mundial, per la quarta giada en seria. Plinavant ha il mountainbiker oriund da Tersnaus gudagnà quest onn per la 6avla giada la cuppa mundiala generala.

10avla nominaziun – emprim titel

Il titel sco sportist da l'onn è la pajaglia per ina grondiusa carriera. Schurter dominescha dapi bun in decenni la scena da cross-country da mountainbike ed ha gudagnà tut quai ch'i dat da gudagnar en quest sport. Ils davos 9 onns ha el dentant adina puspè stuì turnar dals Sport Awards cun ils mauns vits. Ils davos dus onns era Schurter mintgamai vegnì segund, il 2016 davos Fabian Cancellara e l'onn passà davos Roger Federer.

Avunda dal sport n'ha Nino Schurter dentant anc betg. Il perfecziunist lavura gia vid sias proximas finamiras. Tranter auter vul il mountainbiker da 32 onns defender ses titel als proxims gieus olimpics il 2020 a Tokio.

Daniela Ryf è la sportista da l'onn

Sco sportista da l'onn è vegnida undrada Daniela Ryf. La triatleta ha tranter auter triumfà quest onn per la quarta giada al Ironman da Hawaii. Plinavant è ella er daventada quest onn campiunessa d'Europa.

Legenda: Nino Schurter e Daniela Ryf èn ils sportists da l'onn 2018. Keystone

Triumf total per la naziunala da hockey

Sco equipa da l'onn è vegnida onurada la naziunala da hockey ch'ha suenter la trumpada als gieus olimpics a Pyeongchang gudagnà argient al campiunadi mundial. Il final han ils Svizzers pers encunter la Svezia suenter sajettar penaltis. Il trenader naziunal, Patrick Fischer, è vegni undrà sco trenader da l'onn.

Julien Wanders sportist giuven da l’onn

Il giuven currider genevrin Julien Wanders è vegni undrà als Sport Awards sco meglier atlet giuven. Il currider da 22 onns ha tranter auter dumagnà in nov record d’Europa sur 10 kilometers sin via.

Theo Gmür sportist da l'onn cun impediment

Il sportist da l'onn dals sportists cun impediment è Theo Gmür dal Vallais. Il skiunz da 22 onns ha tranter auter gudagnà 3 medaglias dad aur als paralimpics en la Corea dal Sid, quai en la cursa rapida, en il super-g ed en il slalom gigant.

