Nino Schurter er a chasa betg da franar

Quatter cursas – quatter victorias. Nino Schurter ha er gudagnà la quarta cursa da la cuppa mundiala da mountainbike en questa stagiun. Il dominatur en la scena da cross-country ha gudagnà la cursa da chasa a Lai, ed uschia pudì repeter la victoria da l’onn passà avant ils agens fans.

Per sia quarta victoria en seria en la cuppa mundiala ha il grond favurit Nino Schurter dentant stuì cumbatter fin sin ils davos meters. La finala ha il mattadur local triumfà cun in avantatg da be trais secundas sin il campiun olimpic dal 2012 a Londra, il Tschec Jaroslav Kulhavy. Cumplettà il podest sco terz cun in retard da 14 secundas ha il Russ Anton Sintsov. Sin il quart plaz suonda il Franzos Maxime Marotte, 5avel è vegnì il Spagnol David Valero Serrano e 6avel in ulteriur Franzos, numnadamain Jordan Sarrou.

Schurter sulet svizzer en ils top 10

Dals ulteriurs svizzers n’ha nagin pudì cuntanscher in plaz en ils top 10. Lukas Flückiger ha pers passa duas minutas sin Schurter ed è vegnì 12avel, ses frar Mathias Flückiger 15avel. Ina buna prestaziun ha Andri Frischknecht mussà. Il figl dal schef d’equipa da Nino Schurter, la legenda Thomas Frischknecht, è vegnì 21avel. Plinavant è Florian Vogel classà sco 23avel e Reto Indergand sco 24avel.

Nino Schurter resta sa chapescha suveran a la testa dal classament general da la cuppa mundiala cun il maximum da puncts. La meglra equipa fin ussa è medemamain l’equipa da Schurter, il Scott-Sram MTB Racing Team.

Emprova generala

La cursa da la cuppa mundiala a Lai è er gist stada l’emprova generala per il punct culminant da la proxima stagiun. Il 2018 organisescha Lai ils campiunadis mundials da mountainbike al pè dal Rothorn.

Jolanda Neff manchenta podest

Tar las dunnas ha la Svizra Jolanda Neff manchentà il podest a sia cursa da chasa. Neff è vegnida quarta a Lai cun in retard da 1:03 minutas sin la victura Annie Last. Per la sportista da la Gronda Bretagna èsi stà l’emprima victoria insumma en la cuppa mundiala. Annie Last ha triumfà a Lai cun in avantatg da 13 secundas sin la rutinada Norvegiaisa Gunn-Rita Dahle Flesjaa e 27 secundas avant Yana Belomoina da l’Ucraina. Belomoina maina il classament general suenter las emprimas quatter cursas da la cuppa mundiala en questa stagiun.

Cun Linda Indergand ha anc ina segunda svizra cuntanschì in plaz en las top 10. La ciclista dal chantun Uri è vegnida 9avla cun in retard da bun duas minutas. Alessandra Keller è vegnida 12avla.

La Grischuna Corina Gantenbein ha terminà la cursa sco 34avla cun in retard da bunamain 9 minutas ed è stada classada gist avant sias duas cumpatriotas Katrin Leumann ed Esther Süss.

Vital Albin ha persvadì a chasa

Il mountainbiker da Tersnaus, Vital Albin, ha fatg ina buna figura en la cursa da la cuppa mundiala dals U23 a Lai. Avant ils fans da chasa è Albin vegnì 22avel.

Vital Albin che parta quest onn l’emprima gia en la categoria dals U23 ha pers 4:21 minutas sin il victur Martins Blums ch’ha festivà ina premiera. Igl è l’emprima victoria insumma per il mountainbiker da la Lettonia en la cuppa mundiala. Per in plaz sut ils top 20, la finamira da Vital Albin, han sulet paucas secundas mancà. Il giuven sursilvan è stà il segund meglier svizzer davos Joris Ryf ch’è vegnì 15avel.

Manchentà be per pauc in plaz sut ils 50 ha Andrin Beeli da Sagogn. El è vegnì 51avel cun in retard da 8:35 minutas. Ina cursa disgraziada èsi stà per Ursin Spescha. Il giuven da Sevgein ha stuì terminar la cursa suenter tschintg da set rundas.

RR novitads 14:00+