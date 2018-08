En la cursa a Mont-Sainte-Anne en il Canada è Schurter daventà 7avel. Per il titel tanschi tuttina ad el e quai gia la sisavla giada suenter ils onns 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017.

Tanschì hai dentant per in auter Svizzer. Mathias Flückiger ha pudì festivar sia emprima victoria en la cuppa mundiala dal Cross-Country. En la penultima cursa da la stagiun è Flückiger sa mess tras cunter il Talian Gerhard Kerschbaumer ed il Franzos Titouan Carod. Flückiger è cun quai l'emprim victur svizzer dapi 10 onns che na sa numna betg Nino Schurter.

Discletg en la cursa – tuttina tanschi per il titel

Schurter era a l'entschatta sin buna via da gudagnar la cursa. Quai malgrà in'infecziun da la via respiratorica. En la quarta da set rundas è dentant sia chadaina rutta. Quai ha custà ad el bun duas minutas. Tuttina tanschi per Schurter da gudagnar la cuppa mundiala gia anticipadamain en la segund davosa cursa da la stagiun.

Neff gudogna sia 11avla cursa da la cuppa mundiala

Jolanda Neff ha gudagnà a Canada la cursa da Cross Country. Cun quai stat ella davant sia terza victoria en la cuppa mundiala. 5 dis suenter sia victoria en il campiunadi mundial a Glasgow ha Neff era gudagnà la cursa da Mont-Sainte-Anne. Ella ha manà da l'entschatta fin la fin.

RR novitads 06:00