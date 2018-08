En strusch trais emnas spetga sin Nino Schurter il punct culminant da la stagiun, schizunt in dals puncts culminants da sia carriera. A Lai, quasi avant ses isch-chasa, vul il mountainbiker da Tersnaus daventar per la settavla giada campiun mundial.

L’emprim parta Nino Schurter dumengia proxima anc al final da la cuppa mundiala a La Bresse en Frantscha. Là vul el gudagnar sia 30avla cursa da la cuppa mundiala ed uschia festivar in pitschen giubileum. El vul dentant er gudagnar questa davosa cursa da la cuppa mundiala per pudair ir cun in bun sentiment al campiunadi mundial a Lai. Il classament general da la cuppa mundiala 2018 ha Schurter gia gudagnà, er quella per la sisavla giada.

Nino Schurter – il star e favurit a Lai

Malgrà che Nino Schurter n’ha betg gì la stagiun perfetga quest onn cumpareglià cun l’onn passà, vegn el er ad ir a Lai a la partenza sco in dals gronds favurits. Al pe dal Corn Cotschen ha el gudagnà avant in onn l’emprova generala, là enconuscha el mintga crap e mintga ragisch, plinavant vegn el ad avair a quest campiunadi mundial in grond sustegn da millis e millis fans.

I dovria ina cursa perfetga per triumfar er quest onn a la cursa dal campiunadi mundial, uschia Nino Schurter a la conferenza da medias bun trais emnas avant il punct culminant. Mo el saja pront, er sch’ils giuvens fetschian quest onn uschè bler squitsch sco forsa anc mai. In grond plus saja dentant sia rutina, uschia il campiun olimpic da Rio il 2016.

Il campiunadi mundial da mountainbike è dals 5 fin ils 9 da settember a Lai. La cursa roiala da cross-country cun il defensur dal titel Nino Schurter è la sonda, ils 8 da settember. Radiotelevisiun Svizra Rumantscha rapporta live da questa cursa.

