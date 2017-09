Nino Schurter: «Pli perfect sai buca ir»

Il mountainbiker Nino Schurter ha encurunà sia stagiun perfetga cun il titel da campiun mundial. A Cairns en il nord-ost da l’Australia è Schurter daventà per la 6avla giada campiun mundial en la disciplina cross-country.

Nino Schurter ch’ha gudagnà en questa stagiun tut las sis cursas da la cuppa mundiala ha triumfà als campiunadis mundials avant ses grond rival Jaroslav Kulhavy. En la davosa da set rundas ha Schurter, il campiun olimpic da Rio, attatgà e la finala distanzià il Tschec ch’è stà durant l’entira cursa a la testa cun Schurter per 7 secundas.

Schurter: «Jau sun sin il punct culminant da mia carriera»

« Jeu sai bunamein buca crer. Pli perfect sai buca ir. Vai era giu cletg che vevel mai problems cul velo. Ussa vegni grev las stagiuns che vegnan. I sa mattei buc'ir vinavon aschia. » Nino Schurter

campiun mundial da record

Gudagnà la medaglia da bronz cun in retard da 15 secundas sin Nino Schurter ha in ulteriur svizzer, numnadamain Thomas Litscher ch’ha uschia procurà per ina da las grondas surpraisas. Quest trio è stà fin la davosa runda communablamain a la testa da la cursa dals umens d’elita.

Nino Schurter sin ses davos meters

Sper Nino Schurter han anc intgins ulteriurs Svizzers persvadì. Lukas Flückiger è vegnì 6avel, Reto Indergand 10avel e Florian Vogel 12avel.

Al cumenzament dals campiunadis mundials veva Nino Schurter gia gudagnà aur cun la staffetta Svizra. Sper tut ses success en la cuppa mundiala ed uss en l'Australia ha il mountainbiker da Tersnaus er anc gudagnà l'entschatta da la stagiun il Cape Epic, in da las pli diras cursas da mountainbike sur pliras etappas en l'Africa dal Sid.

Svizra la gronda naziun en l'Australia

Per la Svizra èn quai gia stadas las medaglias 7 ed 8 a quests campiunadis mundials a Cairns. En in onn, il 2018, vegn lura cumbattì per medaglias als campiunadis mundials da mountainbike a Lai, avant l'isch-chasa da Nino Schurter.

Demonstraziun da Jolanda Neff

Il pli grond success da sia carriera ha Jolanda Neff pudì festivar als campiunadis mundials en l’Australia. Neff è daventada campiunessa mundiala ed ha uschia gudagnà ses emprim grond titel cun l’elita. La sportista da 24 onns ha mussà ina cursa perfetga, quai davent da la partenza, ed ha la finala declassà l’entira concurrenza. En la segunda runda ha Neff mess tut sin ina carta ed ha attatgà e pudì sa distanziar da tut las autras. La finala ha ella cuntanschì l’arrivada cun in avantatg da 2:23 minutas sin Annie Last da la Gronda Bretagna. Terza cun in retard da gia passa 3 minutas è daventada la Franzosa Pauline Ferrand Prevot.

Corina Gantenbein sut las top 10

Ina buna cursa ha er la Grischuna Corina Gantenbein mussà. La sportista da Claustra ha pers 4:23 minutas sin Jolanda Neff ed ha terminà la cursa sco 8avla. Kathrin Stirnemann è vegnida 26avla e stuì terminar la cursa ha Linda Indergand suenter ch’ella è cupitgada durant ch’ella era anc a la testa ensemen cun Jolanda Neff.

2 medaglias tar las U23

Ina classa per sa sezza è Sina Frei stada en la cursa da cross-country da las U23. La Svizra che vala sco in dals pli gronds talents en il sport da mountainbike ha gudagnà la cursa cun in avantatg da 49 secundas sin l’Americana Kate Courtney. Cun Alessandra Keller sco terza ha anc ina segunda svizra pudì gudagnar ina medaglia a Cairns. Cumplettà la buna prestaziun svizra ha Nicole Koller sco 7avla.

RR novitads 08:30