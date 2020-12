Cun questa terrada resta il club da hockey da Tavau vinavant sut il stritg. Decis è il gieu gia vegnì en l'emprim terz. Suenter 20 minutas manava Fribourg cun 3:0.

Spezialmain l'effizienza ha mancà tar il HCD per recaltgar puncts cunter il giast da la Romandie. Tavau ha sajettà 42 giadas sin il gol, dentant mo duas giadas tutgà il puck en la rait.

Igl è stà in gieu simptomatic per la stagiun dal HCD fin qua. La constanza mancava da giugar 60 minutas senza sbagls. E sco savens ils davos gieus n'han ils golis da Tavau betg persvas. Sandro Aeschlimann ha giugà en l'emprim terz ed ha incassà trais gols. Oravant tut l'emprim gol è stà ses sbagl. Robert Mayer che ha dà tschels dus terz ha mussà in gieu solid, dentant betg dapli.

Vinavant per Tavau vai mardi ordaifer cunter ils ZSC Lions.

Emprim terz

9' Matthias Rossi (Samuel Walser) 0:1

16' Killian Mottet 0:2

19' Viktor Stalberg (Andrey Bykov) 0:3

Segund terz

25' Teemu Turunen (Aaron Palushaj, Perttu Lindgren) 1:3

32' Killian Mottet 1:4

Ultim terz

44' Matthias Rossi (David Aebischer, Yannick Herren) 1:5

48' Fabrice Herzog (Enzo Corvi) 2:5

Avant il gieu

Il venderdi ha il HCD gudagnà a chasa cunter Bienna cun 3:2. Cun ina victoria oz cunter Fribourg pudess Tavau far per l'emprima giada questa stagiun il pass sur il stritg. Pervia d'in plan da gieu cun bleras pausas èn ils Grischuns fin uss mai stà tranter las meglras 8 equipas. Actualmain è l'equipa da Christian Wohlwend sin plazza 9 da la tabella.

Per il HCD èsi l'emprim duel questa stagiun cunter l'equipa da Fribourg, ch'è actualmain sin plazza 4 da la tabella.

In si e giu

La suletta constanza en l'emprima fasa da la qualificaziun è la inconstanza stada tar il club da hockey da Tavau. Il HCD ha gia mussà fitg bunas partidas, dentant er fitg schlettas. En top furma è dentant il capitani Andres Ambühl. En ils emprims 13 gieus ha el sajettà 10 gols e dà 8 assists. Betg persvas han fin uss ils dus golis Robert Mayer e Sandro Aeschlimann. Cun lur statistica da sajets parà tutgan omadas fin qua tar ils menders golis da la liga.