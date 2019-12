Legenda: Be suenter ina mesa stagiun sto il finlandais Sami Kapanen bandunar il HC Lugano. Keystone

Lugano ha relaschà ses trenader Sami Kapanen per immediat. Quai sco reacziun sin la schleppa da 2:7 en il derby cunter Ambri, la pli auta terrada per la squadra da Lugano en in derby dapi il 2008.

Kapanen aveva surpiglià pir l'entschatta da la stagiun ils tessinais. Ensemen cun il trenader finlandais sto er l'assistent far la valischa. Per las proximas trais partidas surpiglia il manager general Hnat Domenichelli. Quai ha communitgà il club tessinais.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

28 92:68

51 2. Tavau 26 84:74

48 3.

Genevra 29 80:74

48

4. Zug 26 87:72

47 5.

Bienna 28 73:68

46 6.

Losanna

28

76:77

42 7. SCL Tigers

27

68:78

39 8. Friburg 27 65:69

38 9. Berna

28

79:87

38 10. Ambri 28

70:77

35 11. Lugano 29 71:85

34 12. Lakers 28 74:90

32

RTR novitads 11:30