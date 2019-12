Legenda: Tavau ha pers la partida cunter Genevra en la prolungaziun. Keystone

Il duel da persecuziun tratner Genevra ed il Club da Hockey da Tavau è ì a fin cun in 3:2 en la prolungaziun. Quai malgrà ch'ils da Genevra èn anc stads en dischavantatg 46 secundas avant ch'il temp regular è ì a fin. Noah Rod ha pudì gulivar al 2:2. En la prolungaziun ha Tommy Wingels pudì far cler la chaussa.

Buna prestaziun dals golis

Reclama per sasez han ils dus golis fatg ch'èn la proxima stagiun probablamain collegas da team a Tavau e vegnan a sa duellar per la posiziun 1. Joren van Pottelberghe (36 paradas) ha ditg guardà or sco il victur dal duel da golis, ha dentant incassà dals ultims 5 sajets sin il gol 2 puks. Robert Mayer (25 paradas) ha gì in toc pli pauc da far che ses collega Pottelberghe.

Grazia a la victoria ha Genevra pudì sminuir la distanza tar Tavau sin la tabella. Omadus teams èn uss 3 puncts davos il leader, ils ZSC Lions. Tavau è anc adina l'equipa cun ils pli paucs gieus.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

28 92:68

51 2. Tavau 26 84:74

48 3.

Genevra 29 80:74

48

4. Zug 26 87:72

47 5.

Bienna 28 73:68

46 6.

Losanna

28

76:77

42 7. SCL Tigers

27

68:78

39 8. Friburg 27 65:69

38 9. Berna

28

79:87

38 10. Ambri 28

70:77

35 11. Lugano 29 71:85

34 12. Lakers 28 74:90

32

Las ulteriuras partidas:

Ambri – Lugano 7:2

Friburg – Bienna 3:2

Losanna – Zug 0:3

SCL Tigers – Lakers 2:1

ZSC Lions – Berna 1:4

RTR novitads 20:00