Suenter che il Genevrin Jérémy Desplanches ha dominà la qualificaziun procura el 12 onns suenter Flavia Rigamonti puspè per ina medaglia per la Svizra ad in campiunadi mundial da nudar. Il giuven da 24 onns ha duvrà 1:56,56 per ils 200 meters nudar en quatter divers stils. Tge ch'è danovamain record svizzer. Gia ier en il mez-final aveva Desplanches realisà in nov record svizzer. Impedì la medaglia d'aur per il Svizzer ha Daiya Seto dal Giapun. Igl è stà ina cursa piz a cup tranter els dus. Terz daventa il defensur dal titel, l'American Chase Kalisz.

Pir 7 medaglias svizras

Gudagnar sco nudader svizzer ina medaglia ad in campiunadi mundial ha adina insatge istoric. Quella d'argient dad oz è pir la 7avla dapi l'onn 1973, dapi ch'i dat campiunadis mundials da nudar. L'ultima medaglia per la Svizra ha Flavia Rigamonti gudagnà anno 2007 a Melbourne sur 1500 meters crawl. La medaglia da Jérémy Desplanches è entant er ina premiera. El è l'emprim nudader svizzer che gudogna ad in campiunadi mundial ina medaglia en ina disciplina ch'è sur questa distanza er olimpica.

La gronda finamira: Tokio 2020

Desplanches è l'onn passà era stà l'emprim um nudader svizzer ch'è daventà campiun europeic. Sia gronda finamira, dapi ch'èl viva e trenescha uss dapi tschintg onns a Nizza, tar il trenader da success Fabrice Pellerin, è in plaz en ils top 5 als gieus olimpics da l'auter onn a Tokio. Ses titel da vicecampiun è il mussament ch'il giuven Genevrin è sin la dretga via.

RR novitads 15:00