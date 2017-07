Ord il «Big 4» daventa il «Big Favorite»

Dals «Big 4», ils meglier giugaders da tennis dals davos onns, è sulet anc Roger Federer da la partida al grand slam da tennis a Wimbledon. La davosa giada che quai è stà il cas ad in turnier da grand slam n’ha dentant er Federer sez betg pudì triumfar.

Sco emprim dals top favurits è Rafael Nadal sa stgarpitschà a Wimbledon. Il Spagnol ha pers surprendentamain il gieu d’otgavelfinal encunter Gilles Muller dal Luxemburg. Dus dis pli tard han pervia da blessuras er il Scot Andy Murray ed il Serb Novak Djokovic stuì sutterrar il siemi da triumfar a Wimbledon. Dals top favurits è sulet Roger Federer marschà tras il turnier sin pastget fin en il mezfinal.

Ses 50avel quartfinal ad in turnier da grand slam è er gist stà ses 100avel gieu a Wimbledon. Da questas cifras è Roger Federer losch. «Igl è in bel sentiment, da sa perpetnisar en l’istorgia da Wimbledon. Quai na lai mai betg fraid», di Federer a la conferenza da medias suenter sia victoria en il quartfinal encunter il Canadais Milos Raonic.

« Jau n’hai betg tut en ils agens mauns. » Roger Federer

giugader da tennis

Sia finamira, l’otgavel titel a Wimbledon è uschia in ulteriur record, na perda Roger Federer dentant tuttina betg ord ils egls. Cuntrari: Il champion da 18 turniers da grand slam ha gia sez stuì far l’experientscha che sche tut ils gronds concurrents e cunfavurits disdeschian che quai na munti betg automaticamain il titel.

Avant trais onns al US Open è Federer gia vegnì festivà sco victur dal turnier suenter ch’il grond favurit Novak Djokovic è crudà ora. Paucas uras pli tard è il turnier dentant er stà a fin per il Svizzer suenter la terrada en il mezfinal cunter Marin Cilic. Ed il Croat è er quella giada anc da la partida a Wimbledon e cumbatta en ses mezfinal cunter l’American Sam Querrey.

Ils proxims adversaris n’èn betg pavel da chanuns

Roger Federer mira da betg sutvalitar ses concurrents che cumbattan anc per il titel en il sid da Londra, er perquai che tuts, Marin Cilic, Sam Querrey e Tomas Berdych, han in caracter sumegliant. «Els èn tuts giugaders agressivs. Jau n’hai betg tut enta maun», manegia il Svizzer. Federer sa dentant era che la constellaziun na pudess betg esser meglra sin via a ses 19avel titel da grand slam.