Out gia en l'emprima runda

Terradas per Stan Wawrinka e Henri Laaksonen

Stan Wawrinka è gia crudà ora en l'emprima runda dal turnier da tennis a Wimbledon. Cunter il Russ Daniil Medwedew ha el pers en 4 sets cun 4:6, 6:3, 4:6 ed 1:6.

Wimbledon è il sulet titel da Grand Slam che manca anc a Wawrinka.

Avess el gudagnà il turnier, fiss el stà il nov nummer 1 dal mund.

Wawrinka n'è dentant betg propi stà fit. El ha stuì laschar tractar ses schanugl gia baud ed ha adina puspè sfraidentà quel cun glatsch.

Laaksonen perda da la premiera

Er l'auter svizzer, Henri Laaksonen crudà ora da sia premiera en il tableau principal d'in turnier da Grand Slam. Cunter il Tschec Lukas Rosol hai dà ina terrada da 6:4, 5:7, 3:6 e 4:6.

Il qualificant Rosol sa chatta actualmain sin plazza 214 da la rangaziun mundiala. Il 2014 er'el anc sin plazza 26.

Decisiv per la terrada da Laaksonen è stà ch'el ha tratg a niz mo ina da 7 schanzas per in break, entant che Rosol ha nizzegià 3 da 6.