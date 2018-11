Tar il tudestg Alexander Zverev fineschan ils ATP Finals a Londra per Roger Federer: Federer perda il mezfinal en dus sets cun 5:7 e 6:7 (5:7).

Out per Roger Federer

Cun batter a la numer trais dil mund reussescha il tudestg Alexander Zverev en il dals gieus ils pli impurtants en sia carriera. Zverev haja giugà in gieu ferm, scriva l'agentura da novitads svizra SDA. En l'emprim set haja el profità dad ina baisse da Federer ed en il segund saja reussì a Zverev da reconquistar immediat puspè il gieu suenter in dischavantatg da break.

Per Federer, ch'aveva gudagnà il 2011 per l'ultima giada ils ATP Finals, è a fin cla stagiun suenter la terza sconfitta en il sisvel duell cun Zverev. La proxima stagiun cumenza per il Svizzer ils 30 da december en Australia a Perth.

