Out per Roger Federer en il mezfinal a Schanghai

Il giuven Croat da 21 onns ha giugà ferm gia davent da l'entschatta. Suenter be 74 minutas è el vegni tar in emprima balla da match ed ha nizzegià quella per sia segunda victoria da quatter gieus encunter Roger Federer. Borna Coric aveva gia gudagnà il final a Halle en Germania. Tar Federer ha la ligerezza usitada mancà suenter quatter partidas entaifer quatter dis.

En il final da dumengia frunta il il numer 19 dal mund, Borna Coric, sin Novak Djokovic che ha gudagnà il mezfinal cun 6:2 e 6:1 cunter Alexander Zverev. Novak Djokovic vegn a surpigliar da Roger Federer glindesdi il numer 2 dal mund.

RR novitads 16:00