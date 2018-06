La sentenzia en l’affera da doping dal ciclist britannic Chris Froome na vegn il pli probabel betg a vegnir publica avant il «Tour da France» (7 fin ils 29-07-2018). Tenor il president da la Federaziun mundiala da velo David Lappartient n'è quai betg realistic, ha'l ditg a la gasetta franzosa «Le Parisien».

Fin tar la sentenzia po Chris Froome far vinavant

Il Brit Chris Froome (Team Sky) era vegnì testà positiv sin doping tar la «Vuelta» il settember 2017. Quai cun il dubel da la limita lubida dal medicament Salbutamol. Uschèditg che la federaziun mundiala n'ha betg decidì en chaussa, po Froome tenor las reglas da l'Agentura mundiala cunter doping (WADA) sa participar a las cursas.

Cas cumplex – e Froome che sa dosta

La federaziun mundiala vuleva decider en chaussa gia avant il «Giro d'Italia» (4 fin 27-05-2018); quai per evitar in cas sco tar il Spagnol Alberto Contador (guarda box). Quest cas saja però pli cumplex ch'auters, ha ditg il president Lappartient. D'ina vart saja quai d'analisar in rapport scientific da 1500 paginas e respectar ils dretgs da tuts, e da l'autra vart haja Chris Froome avunda meds finanzials per continuar la procedura, nua che auters avessian gia cedì.

Il «cas Contador» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Il Spagnol Alberto Contador aveva pudì far part a cursas malgrà test da doping positiv fin tar la sentenzia dal 2012. Keystone En ultima instanza ha il Tribunal internaziunal da sport bloccà il profi da velo spagnol Alberto Contador per 2 onns. Quai sin basa d'in test da doping positiv dal 2010. Sco consequenza ha el era pers ils titels dal Tour de France 2010 e la victoria al Giro d'Italia 2011. El aveva pudì sa participar a las cursas malgrà test da doping positiv, fin che la procedura è stada finida cun la sentenzia.

RR novitads 11:00