Per l’emprima giada vegn organisà a Mustér ina concurrenza da la cuppa mundiala da para-Ski – in sport da cumbinaziun cun las disciplinas slalom gigant e siglir cun paracrudader.

Tut en tut ha mintgin da far 6 segls ord in helicopter en l’autezza da 1000 meters cun la finamira da sa tschentar sin in punct central sin ina matta tschentada sin ina plaunca. L’autra disciplina è d’absolver in slalom gigant (2 percurs) a Lai Alv en il territori da skis da Mustér.

Para-Ski è naschì en il Grischun

Sias ragischs ha quest sport da Para-Ski en il salvament alpin. Pli baud salvavan paracrudaders persunas tschiffadas d’ina lavina en las muntognas. Sin skis vegnivan las persunas blessadas lura manadas a val. I na duvrava pia betg mo buns skiunzs, mabain era paracrudaders cun rutina ed experientscha che vegnivan da sa tschentar exact en il lieu d’accident. Uschia è naschia questa disciplina.

L’emprima concurrenza da Para-Ski è stada il 1963 a Flem. 10 onns pli tard, il 1973, ha Flem era manà atras l’emprima concurrenza internaziunala da la cuppa mundiala.

Maletg 1 / 7 Legenda: 1000 meters sur Mustér èsi da siglir en il nagut. RTR, Andreas Wieland Maletg 2 / 7 Legenda: Siglir ord il helicopter – 1000 meters sur il terren. RTR, Andreas Wieland Maletg 3 / 7 Legenda: Pigliar en mira la matta. RTR, Andreas Wieland Maletg 4 / 7 Legenda: En mira: La matta sin la plaunca. RTR, Andreas Wieland Maletg 5 / 7 Legenda: Ed i gartegia. RTR, Andreas Wieland Maletg 6 / 7 Legenda: Lura vinavant tar il proxim da total 6 sigls. RTR, Andreas Wieland Maletg 7 / 7 Legenda: Il vicepresident da la cuppa mundiala da para-ski Andi Duff a Mustér. RTR, Andreas Wieland

