Cun in spectacular 3:3 èn il campiun mundial dubel Spagna ed il campiun europeic Portugal sa separads. Il gieu n'è betg be stà in spectacul pervi dals gols.

L'um dal gieu per ils portugais è stà Cristiano Ronaldo. El ha sajettà tuts trais gols. L'emprim gol ha el sajettà grazia ad in penalti per in foul. Il segund è stà in sajet a lunga distanza ed il terz curt avant la fin ha el sajettà cun in culp liber ch'è ì cnap en il chantun.

Punct culminant è dentant stà il 3:2 dal spagnol, Nacho. Cun in volley da radund 20 meters ha el tutgà il gol sur duas pitgas, cumenzà sanester. Diego Costa ha sajettà tschels dus gols per la Spagna.

La sensaziun da la saira è dentant che l'Iran po ussa sa legrar da manar la gruppa B dal Campiunadi mundial. Els han numnadamain gudagnà cunter il Maroc.

L'Iran ha gudagnà cun fortuna

In gol en las ultimas minutas ha decidì il gieu tranter Iran e Maroc. Iran gudogna cun 1:0 suenter ch'in giugader dal Maroc ha fatg in autogol en la 95avla minuta.

Grazia a quest gol ha l'Iran pudì festivar sia segunda victoria ad in campiunadi mundial da ballape. Al Maroc n'èsi durant l'entir gieu betg gartegià da nizzegiar las numerusas schanzas. Aziz Bouhaddouz ha lura sepulì la schanza sin almain in punct entras ses autogol en la 95avla minuta. Ils ulteriurs adversaris en questa gruppa B èn il Portugal e la Spagna che dattan questa saira in cunter l'auter.

Uruguay gudogna en las ultimas minutas

Il suentermezdi, en il segund gieu dal campiunadi mundial en la Russia, ha Uruguay battì Egipta cun 1:0. Il gol ha sajettà José Gimenez en la 89avla minuta cun il chau. La victoria per Uruguay è meritada suenter che Luis Suarez ha manchentà pliras giadas da sajettar in gol. En la gruppa A maina uschia la Russia avant Uruguay, l'Egipta e l'Arabia Saudita.

