En il gieu da qualificaziun per il campiunadi d'Europa cunter l'Irlanda è la Svizra sut pressiun.

Sche la Svizra vul sa qualifitgar per il campiunadi europeic da ballape il 2020, lura sto ella dar gas questa saira a Genevra. Il gieu cunter l'Irlanda è essenzial. La devisa dal trenader da la squadra naziunala Vladimir Petkovic è perquai clera: «Nus stuain gudagnar, tuttina co. Nus stuain puspè sfurzar la ventira sin nossa vart.»

Il squitsch è grond

La Svizra è il favurit cunter l'Irlanda. L'equipa svizra è sin il palpiri pli ferma che ils Irlandais e quai sin mintga posiziun. Gronds nums na chattan ins betg pli en il cader da l'Irlanda. Ils temps glorius cun giugaders sco Roy e Robbie Keane èn passads. La gronda part dal cader actual è mediocher.

Ils cumbattants da l'insla

La gronda fermezza dals «Boys in Green» è dentant ch'i è ina equipa che stat defensiv fitg bain e che cumbatta per mintga bal. Impurtant ord vista svizra è perquai da far frunt al cumbat.

Mo cun ina victoria dastga la Svizra ir cun quietezza envers ils ultims dus gieus da qualificaziun il november cunter la Georgia ed il Gibraltar. Tar in remis u tar ina terrada n'ha la naziunala betg pli els agens mauns la qualificaziun sin via directa per il campiunadi d'Europa 2020.

RR actualitad 17:00