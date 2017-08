Passa 2000 participants al Bike-Maraton

Cundiziuns idealas, bell’aura è ina organisaziun rutinada, quai las premissas per avair blers participants al Bike-Maraton dal Parc Naziunal.

Sche l’aura è buna alura vegnian ils bikers da tut il mund natiers. La prevista è buna è las annunzias surpassan la marca da 2000. Tenor il president dal comité d’organisaziun è quai la premissa fundamentala. Ma era auters facturs en relevants, il traject sa chattia en in stadi perfetg grazia las lavurs preparativas da tut ils vitgs pertutgads plinavant e quest la 16avla ediziun manada d’in organisaziun rutinada.

Nov; il Kids-Race

Per ils uffants da 6 – 15 datti quest onn ina attracziun. Els as astgan mesirar cun as participar a la cursa circulara enturn l’areal d’arrivada. En differentas categorias as mesiran ils uffants per il titel Marmotta, Vuolp e Capricorn. Avant il start segua ina curta visita dal traject ensemen cul profi da snowboard e victur da la medaglia d’argient a l’ultima olimpiada, Nevin Galmarini.