Dario Cologna desista dad ulteriuras cursas a Kuusamo en la Finlanda.

Quai pervi da problems cun in ventrigl. Il Grischun è sa fatg mal il ventrigl ier venderdi en la qualificaziun per il sprint stil classic. Il Jauer desista or da precauziun da las 2 cursas da la fin d'emna.

Cun la cursa da la cuppa mundiala en dua emnas a Tavau ed il Tour de ski en in mais stattan cursas impurtantas sin il program. Gia en il passà ha Cologna adina puspè gì problems cun il ventrigl.

Baumann meglier svizzer

En l’emprima cursa singula da la stagiun ha il Finlandais Iivo Niskanen battì ils norvegiais. En la cursa da 15 km stil classic è Niskanen stà pli svelt che Johannes Kläbo, Emil Iversen e Didrik Tönseth.

Per il meglier resultat Svizzer ha il Grischun Jonas Baumann procurà. El è vegnì 22avel.

Theresa Johaug dominescha enavant

La norvegiaisa Johaug è er questa stagiun il numer in tar cursas a lunga distanza. La dunna da 31 onns ha gudagnà a Kuusamo sur 10 kilometers stil classic sia 54avla cursa en la cuppa mundiala.

En l'arrivada ha Johaug giu passa ina mesa minuta avantatg sin la Finlandaisa Krista Pärmäkoski. Meglra svizra è daventada Nadine Fähndrich sco 27avla. La Lucernaisa ha dentant er giu dà cumbatter cun las relaziuns – a la partenza da Fähndrich deva anc naiv. Laurien Van der Graaff è vegnida 37avla.

