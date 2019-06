La decisiun da Corsin Hösli saja stada in process che saja ì sur dus onns, ha Corsin Hösli ditg envers RTR. Durant quest temp haja el plaun plaunet pers la fidanza en ses corp. Er l'ultima stagiun è el puspè stà malsaun trais mais. Quai saja stà il punct sin l'i.

Uss cumenza per Hösli in nov chapitel en sia vita. L'avust cumenza el il studi da scienzias da sport ad Oslo. Dasperas po el lavurar sco trenader en in club da skis. Hösli sa legra da gist pudair lavurar en il champ ch'el studegia era.

Hösli era part dal Pro Team dal BSV

Dapi l’atun 2018 datti in'equipa tar l’Uniun grischuna da skis (BSV). Dapi lura exista il «Pro Team Nordic» che pussibilitescha a giuvnas atletas ed atlets da far il proxim pass.

Corsin Hösli da 26 onns da Zernez ha ina lunga istorgia da malsognas e feridas. Perquai è Hösli che valeva sco grond talent, era crudà or dals caders da Swiss Ski. Tar l’uniun grischuna da skis BSV ha el dentant chattà ina nova pussaivladad da pratitgar ses sport.

