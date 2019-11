Suenter l'ultim enviern era Laurien van der Graaff per terra. Tuttina ha la spezialista da sprint decidì da far enavant.

Suenter ina flaivla e disgraziada ultima stagiun ha nagin quintà cun Laurien van der Graaff. L'atleta da 32 onns era senza energia, ella era par terra. L'enviern cun il campiunadi mundial ha laschà enavos fastizs – psichics e fisics. I ha duvrà in lung process per turnar. Pir l'avust ha l'atleta da Tavau cun ragischs ollandaisas ditg Gea, quasi ad in nov cumenzament. In ch'ella fa nagin squitsch a sa sezza. Ella vul tedlar sin ses corp e na surfar. Prender da cursa tar cursa. Proxima fin d'emna, si en Finlanda, cumenza van der Graaff sia proxima sesiun en la cuppa mundiala, cun tut in'autra tenuta, sco ella ha ditg envers RTR.

