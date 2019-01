Patrick Küng sa retira per immediat

Sco spetgà ha Patrick Küng, il campiun mundial da la cursa rapida dal 2015 a Vail / Beaver Creek, dà enconuschent ch'el termineschia sia carriera, quai per immediat. Ad ina conferenza da medias a Kitzbühel en l'Austria ha el discurrì sur dals motivs per quest pass.

Ja ma legrel sin il futur.

Sper il titel da campiun mundial en la cursa roiala ha Patrick Küng festivà ses pli grond success a Wengen. Il 2014 ha el gudagnà il classicher, la cursa rapida dal Lauberhorn. Tut en tut è il skiunz da 35 onns da Glaruna stà 5 giadas sin in podest da la cuppa mundiala, la davosa giada avant prest 5 onns al super-g da Kvitfiell en la Norvegia.

Ils davos onn n'èn betg stads simpels

Ils davos onns n'èsi dentant betg pli ir sco giavischà. Küng ha savens cumbattì cun blessuras ed era la midada da material, skis e chalzers, n'ha gidà nagut per pudair returnar al success. En questa stagiun è in 17avel plaz stà ses meglier resultat.

La gievgia passada è Küng crudà en il trenament per la cursa rapida dal Lauberhorn. Pervi d'ina stremblida dal tscharvè n'ha el lura betg pudì far la cursa rapida da la dumengia. Quella cupitgada haja lura anc ina giada avert ad el ils egls ch'i saja ussa temp per dir adia, uschia Patrick Küng.

