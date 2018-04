Il countdown ha cumenzà. Il mitus «Patrouille des Glaciers» vegn a scriver en paucs dis in nov chapitel. La cursa cun skis da turas tranter Zermatt e Verbier è dals 17 fin ils 21 d’avrigl.

La Patrouille des Glaciers è ina concurrenza militara da ski alpinissem da l’armada svizra cun renum internaziunal. Sa participar pon era patruglias civilas, quai mintgamai en gruppas da trais persunas. La cursa roiala maina da Zermatt a Verbier (53 kilometers). La cursa curta maina d’Arolla a Verbier (26 kilometers).

glistas da partenza PDG 2018 dapli , il link avra en ina nova fanestra

Questa cursa è caracterisada entras la lunghezza dal percurs, las pretensiuns da la cuntrada autalpina, l’autezza ed il profil. Mintga participant sto avair ina buna experientscha en ils culms, sto esser sa preparà minuziusamain per questa sfida corporala e fisica e purtar il spiert d’equipa cun el envers ils collegas d’equipa sco er envers ils auters concurrents.

Legenda: Percurs e profil da la Patrouille des Glaciers. pdg.ch

Las cursas Cursa Z

Cursa A

Partenza: Zermatt

Partenza: Arolla

Arrivada: Verbier

Arrivada: Verbier

Distanza: 53 kilometers

Distanza: 26 kilometers

Kilometers da prestaziun: 110

Kilometers da prestaziun: 53

Differenza d'autezza: +3994 m, -4090 m

Differenza d'autezza: +1881 m, -2341 m



«Ils Sursilvans» da Zermatt a Verbier

A la partenza da la Patrouille des Glaciers 2018 èn era pliras equipas grischunas, tranter quellas «ils Sursilvans» cun David Berther da Segnas (1977), David Berther da Rabius (1989) e Battesta Albin da Puntraschigna (1949). Quai trio parta per l’emprima giada ensemen a questa cursa extrema cun skis da turas. Dus dad els èn guids da muntogna ed il pli giuven, David Berther da Rabius, è aspirant. Uschia possedan els en mintga cas ina gronda experientscha en ils culms. Sco preparaziun sin questa cursa en il Vallais èn els sa participads dacurt a la Trofea Piz Ault a Mustér.

Legenda: Dus guids da muntogna ed in aspirant al trenament per la Patrouille des Glaciers: David Berther da Rabius, David Berther da Rabius e Battesta Albin da Puntraschigna (da san.). Giusep Venzin

Cifras PDG 2018

21avla ediziun Patrouille des Glaciers

1’600 patruglias cun total 4’800 participants (500 patruglias militaras svizras, 45 patruglias militaras internaziunalas, 910 patruglias civilas, 171 patruglias civilas cun guids da muntogna, 334 patruglias da l’exteriur)

1’700 militars en servetsch sco gidanters (durant la cursa fin ad 800 militars)

Budget total per questa cursa munta a ca. 5,8 milliuns francs

Record patruglia dals umens: 5:52.20 (onn 2010)

Record patruglia da las dunnas: 7:27.31 (onn 2014)

Legenda: Keystone

Istorgia da la Patrouille des Glaciers

La Patrouille des Glaciers è naschida durant la segunda guerra mundiala (1939-1945). La brigada da muntogna 10 era pronta per sia missiun: defender la part dal sidost da las alps svizras.

L’idea da manar atras la Patrouille des Glaciers è daventada concreta curt avant che la guerra ha cumenzà, quai entras dus chapitanis, in dad els l’anteriur cusseglier federal Bonvin. La truppa ha stuì mussar con capabla ch’ella è en il rom d’ina patruglia tut speziala. Ils iniziants han perquai tschernì in percurs legendar tranter Zermatt e Verbier. Quai viadi che cuzza normalmain quatter dis, duai vegnir surmuntà en in sulet di. L’emprima cursa è stada l’avrigl 1943, la Patrouille des Glaciers è daventada realitad.

Gia la terza ediziun la primavaira 1949 è vegnida sumbrivada d’in accident tragic. Ina patruglia militara è crudada en ina sfessa da glatscher tranter Arolla e Verbier. Las unfrendas han ins chattà pir otg dis pli tard. Sinaquai ha il departament militar federal scumandà da manar atras questa patruglia. Quest scumond ha cuzzà passa 30 onns.

Il mitus da la PDG ha dentant vivì vinavant. Il 1984 è stada la renaschientscha da la Patrouille des Glaciers cun bun 190 patruglias. L’armada ha fatg tut il pussibel per garantir la segirtad sin tut las parts da quest percurs autalpin. La cursa vegn dapi lura manada atras mintga dus onns. L’interess è creschì dad onn tar onn, uschia ch’il dumber d’annunzias ha stuì vegnir limità.

RR Sportissimo 17:00