Il temp da stgisas è passà per il HCD. Cunter ils Rapperswil-Jona Lakers vai per restar en la «National League». Ina spassegiada na vegn quai betg.

Per il HCD vai per il surviver

Or da Telesguard dals 26.03.2019.

La stagiun 2018/19 è gia uss ina stagiun dad emblidar per ils Grischuns. Per che la stagiun na daventa betg ina stagiun da horror, vali uss da gudagnar la seria cunter Rapperswil.

Situaziun nova per il HCD

Dapi ch'il HCD è puspè vegnì en la liga naziunala A il 1993, ha il club mai stuì dar playouts. Adina è il club sa qualifitgà per ils playoffs. Cler ch'igl è ina situaziun nova per la gronda part dals giugaders ed er per l'entir conturn dal club.

L'entira situaziun è terribla.

Sin il palpiri ha il club da hockey da Tavau la meglra equipa. Il CEO Marc Gianola sa dentant, ch'i spetga in dira seria cunter Rapperswil. En ils playouts na decidia betg la tecnica u la cundiziun.

En ils playouts gudognan ins mo sur il cumbat.

Maletg 1 / 4 Legenda: En la seria vegn il cumbat a giugar ina rolla decisiva. Keystone Maletg 2 / 4 Legenda: Era la gnerva vegn a decider il duel tranter Tavau e Rapperswil. Keystone Maletg 3 / 4 Legenda: Chatta Harijs Witolinsch ils dretgs pleds per la seria cunter ils Rapperswil-Jona Lakers? Keystone Maletg 4 / 4 Legenda: Jeff Tomlinson e sia equipa vulan ch'il HCD vegn anc pli fitg en la miseria. Keystone

Duels durant la stagiun 2018/2019

25-09-2018: Tavau 2:0 Rapperswil

Rapperswil 30-10-2018: Rapperswil: 1:2 (OT) Tavau

Tavau 27-11-2018: Tavau 3:4 (OT) Rapperswil / Cuppa svizra

Rapperswil / Cuppa svizra 18-01-2019: Tavau 4:2 Rapperswil

Rapperswil 26-02-2019: Rapperswil 1:3 Tavau

Tavau 09-03-2019: Tavau 1:3 Rapperswil

Rapperswil 23-03-2019: Rapperswil 2:1 Tavau

Ils gieus tranter il HCD e Rapperswil èn stads fitg gulivads questa stagiun. Quests resultats mussan, ch'ins sto spetgar ina seria, nua che detagls vegnan a far la differenza.

RR actualitad 17:00