Per la nudadra da Domat Svenja Stoffel è il campiunadi europeic gia a la fin. La giuvna da 21 onns ha dastgà far part per l'emprima giada ad in'occurrenza gronda. E gist l’emprim di dal campiunadi a Glasgow èsi vegnì serius per la grischuna. Tar la prerunda sur 100 meters butterfly è ella vegnida 23avla. Per cuntanscher la proxima runda avess ella dentant stuì sa plazzar tranter las emprimas 16 – ella ha mancantà la limita per main ch’ina secunda. Uschia è il campiunadi gia a la fin per Stoffel, ch’aveva sa qualifitgà sulettamain per questa disciplina.

Ils resultats da la prerunda

RR novitads 15:00