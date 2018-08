Peter Gilliéron ha uss 65 onns, ed el è dapi il 2009 president da la Federaziun svizra da ballape. El ha cumenzà la conferenza da medias uschia: «Nus essan oz qua per guardar enavant». Ed el ha concedì ch'els hajan fatg en il passà sin tut ils nivels sbagls. Perquai surpiglia el la responsabladad.

Per che tals sbagls na succedian betg pli, prenda la Federaziun svizra da ballape mesiras per megliurar las activitads. Quai succeda cun agid d'ina firma externa. Vitiers duai dar dapli las resursas per la lavur da medias.

Era Petkovic s'exprima

Era il trenader da la squadra naziunala Vladimir Petkovic ha prendì posiziun a la conferenza da medias. El stettia propi mal ch'i saja vegnì ora uschia cun Valon Behrami, quai na haja quel betg merità. Petkovic ha ditg ch'el n'haja betg vulì prender ina decisiun definitiva, ed el ha agiuntà ch'in trenader naziunal n'haja nagin dretg da trametter in giugader en pensiun.

Valon Behrami ed el hajan mo discurrì tranter tschintg e diesch minutas. Suenter na saja in discurs en la medema direcziun betg pli stà pussaivel, ha Vladimir Petkovic. El haja discurrì cun blers giugaders cun experientscha, quels hajan chapì questa decisiun a moda positiva.

Legenda: Vladimir Petkovic deplorescha che Valon Behrami ha bandunà la squadra naziunala. Keystone

