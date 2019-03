Il podest

Petra Vlhova (Slk) 02:24.69 Viktoria Rebensburg (Ger) +00.11 Mikaela Shiffrin (USA) +00.60

La Slovaca Petra Vlhova po festivar a Spindlermühle en la Tschechia sia 5avla victoria da questa stagiun e la 8avla en tut. Betg lunsch davent da sia patria ha Vlhova gudagnà il slalom gigant avant la Tudestga Viktoria Rebensburg e l'Americana Mikaela Shiffrin.

La cuppa mundiala en questa disciplina n'è uschia anc betg decidida. Actualmain maina Shiffrin cun 97 puncts avant Vlhova. La Slovaca stuess gudagnar l'ultima cursa e l'Americana restar senza puncts per che la rangaziun midass en favur da Vlhova.

Las Svizras

13. Wendy Holdener + 3,46

23. Camille Rast + 4,31

27. Lindy Etzensperger + 4,97

OUT Andrea Ellenberger

Betg qualifitgadas per il segund percurs: Simone Wild, Lara Gut-Behrami

Gia suenter l'emprim percurs èsi stà cler, ch'i na vegnia a tanscher a las skiunzas svizras per in plaz da podest. La meglra Svizra, Wendy Holdener, aveva gia pers 2,39 secundas sin il meglier temp. En il classament intermediar è ella uschia stada be sin plaz 12. Ed er il segund percurs n'ha ella betg dumagnà sco giavischà. Holdener ha pers anc ina posiziun e la finala terminà la cursa sin plaz 13.

