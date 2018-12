Il passlunghist Petter Northug terminescha sia carriera da profi per motivs da sanadad. Quai ha communitgà il Norvegiais da 32 onns a Trondheim.

Tar la conferenza da pressa a Trondheim ha el detg:

Ir cun skis è mia vita ed igl è grev da smetter. El medem mument pari dentant d'esser il dretg.

Petter Northug tutga tar ils gronds dal sport da skis. El ha gudagnà duas medaglias dad aur a gieus olimpics e 13 titels da campiun mundial. Plinavant ha el gudagnà duas giadas la cuppa mundiala. Ils davos dus onns na marschan dentant buca propi bain. A la conferenza da pressa ha el detg, ch'el haja sentì, ch'el na saja betg sin il nivel ch'i dovria per cumbatter en in campiunadi mundial. Ses corp na possia betg pli ir enturn cun quest squitsch. Plans concrets per il futur n'ha el betg menziunà.

