Igl è la stagiun perfetga per Piranha Cuira. Suenter avair gudagnà la Cuppa svizra la fin favrer (8:2 Red Ants Rychenberg Winterthur) ha l’equipa grischuna da las dunnas er gudagnà il titel da campiun svizzer d’unihockey. Piranha Cuira ha battì en il superfinal a Kloten l’UHC Dietlikon cun 5:3.

Cunquai ha Piranha Cuira er fatg revantscha per la terrada d’avant in onn. Il 2017 avevan las Grischunas anc pers il superfinal encunter Dietlikon cun 2:7. Il victur da la qualificaziun ha quest onn dentant puspè mussà tgi ch’è il numer 1 en Svizra.

Piranha ha oravant tut briglià en l’emprim terz (3:1). Cun in unihockey spert e precis n’han las giugadras da Cuira laschà nagina schanza a Dietlikon. A partir dal segund terz ha dentant er Dietlikon chattà la via en quest superfinal. Dentant mintgamai cura che las Turitgaisas han pudì scursanir cun in gol è pront vegnida la reacziun da Piranha. A la fin dal gieu ha l’equipa da Cuira giugà fitg clever e tegnì il resultat da 5:3.

Per Piranha Cuira èsi il 7avel titel da campiun svizzer, quai dapi il 2010. Tranter il 2012 ed il 2016 aveva Piranha triumfà tschintg giadas en seria.

Piranha Cuira - UHC Dietlikon 5:3 Temp Resultat

Marcadra da gol (assist)

08:09 1:0 Piranha Cuira

S. Eskelinen (K. Zwinggi)

12:49 2:0 Piranha Cuira

C. Rüttimann (N. Handl)

19:00 2:1 UHC Dietlikon

J. Suter (J. Wüthrich)

19:38 3:1 Piranha Cuira

P. von Rickenbach (S. Eskelinen)

21:39 3:2 UHC Dietlikon

L. Pedrazzoli (J. Suter)

38:15 4:2 Piranha Cuira

K. Zwinggi (C. Rensch)

41:35 4:3 UHC Dietlikon

J. Suter (A. Gämperli)

41:52 5:3 Piranha Cuira

C. Rüttimann (S. Ulber)



Sportissimo 12:00