En la 49avla minuta pareva il superfinal da las dunnas d'esser decidì cura che Katrin Zwinggi ha tutg per Piranha al 4:1 en powerplay. Las Turitgaisas n’han dentant betg dà si e cun trais gols entaifer set minutas sfurzà il gieu en la prolungaziun. En quella han omaduas equipas gì schanzas da decider il cumbat per il titel. La finala ha Julia Suter lura decidì il superfinal a favur da Kloten-Dietlikon.

Piranha perda ils gieus impurtants

Per Piranha Cuira èsi uschia in déjà-vu. Gia en il final da la cuppa svizra la fin favrer avevan las Grischunas pers il final encunter las rivalas da Turitg cun 2:4. E gia en quest final manava Piranha anc fin il davos terz cun 2:0.

Piranha Cuira è stada la ferma equipa durant la stagiun 2018/2019 ed ha er gudagnà la qualificaziun. Al di x, en ils dus pli impurtants finals, ha l’equipa dal trenader Daniel Darms dentant mintgamai stuì gratular a las giugadras da Kloten-Dietlikon ch’han mussà en questa fasa decisiva mintgamai gronda morala.

Betg pudì defender il titel

Per Piranha Cuira èsi la segunda terrada en in superfinal a Kloten ch’i dat dapi la stagiun 2014/2015. Avant vegniva cumbattì en ina seria da final sur best-of-five per il titel da campiun svizzer. Dapi il 2010 ha Piranha gudagnà set giadas il titel, tranter auter er l’onn passà.

Wiler-Ersigen per la 12avla giada

Il SV Wiler-Ersigen ha gudagnà il 12avel titel da campiun svizzer tar ils umens ed uschia egualisà il record Rot-Weiss Cuira che aveva dominà l’unihockey en Svizra ils onns 90. En il superfinal a Kloten han ils Bernais battì il victur da la qualificaziun, ils Grasshoppers cleramain cun 8:4.

