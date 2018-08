Sulettamain in pari enstagl da la victoria avisada. En il gieu da chasa per la qualificaziun per la Champions League ha YB giugà cunter Dinamo Zagreb 1:1. Quai malgrà ch'ils Bernais èn ids en avantatg gia suenter 100 secundas.

Silsuenter ha YB gì bleras schanzas, ha dentant manchentà da far in segund gol. Persuenter han ils Croats pudì egualisar en la 40avla minuta.

Quai vul dir ch'ils Bernais ston gudagnar en in'emna il gieu da return u far in pari cun sajettar almain dus gols per vegnir vinavant.

RR novitads 23:00