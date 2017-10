Portugal – Svizra: Il countdown ha cumenzà

I na po en sasez nagut ir en las chautschas. Ils davos 40 onns ha la naziunala Svizra giugà trais giadas quai di, e trais giadas ordaifer. Adina cun success, il 1981 en la Rumenia (2:1), il 2009 en il Luxemburg (3:0) e l’onn passà ad Andorra (2:1).

Pia in bun omen per la naziunala Svizra en il gieu decisiv, la finalissima en questa campagna da qualificaziun a Lissabon encunter il Portugal. A l’equipa da Vladimir Petkovic tanscha in punct per pudair planisar definitiv ils campiunadis mundials da l’onn proxim. Sulet tar ina terrada encunter il Portugal cun ses star Cristiano Ronaldo stuess la Svizra giugar la barrascha per anc pudair far il viadi en Russia.

Bler tschantscha per la Svizra

I na dat però nagin motiv dad esser pessimist. La Svizra ha gudagnà tut ils 9 gieus da qualificaziun fin ussa, tranter auter er a chasa encunter il Portugal cun 2:0. Ils Svizzers èn en furma ed igl pli probabel la pli talentada equipa naziunala insumma da tut il temp. Blers giugaders dattan tar gronds clubs en l’entira Europa ed il trenader naziunal Vladimir Petkovic è vegnì da furmar in’equipa che funcziuna tant sin il plaz sco er sper il plaz. L’entir squitsch è questa saira en l’Estádio da Luz sin il Portugal che sto gudagnar avant ils radund 65’000 fans, uschiglio sto il campiun d’Europa sa qualifitgar sur ils gieus da barrascha.

Las 20:45 uras è il punct da partenza per il gieu tranter il Portugal e la Svizra. A partir da las 20:00 uras rapporta il Radio Rumantsch live da Lissabon ord l’Estádio da Luz, il stadion da Benfica Lissabon.

Concurrenza: Tge resultat datti en il gieu tranter Portugal e Svizra?

Ils Svizzers han mussà ina qualificaziun suverana. Ils Portugais dentant èn favurisads. Tippai er Vus!

RR actualitad 12:00