Als mountainbikers Svizzers para il nov traject per ils gieus olimpics en il Giapun a plaschair. Als mountainbikers Svizzers para il nov traject per ils gieus olimpics en il Giapun a plaschair.

Tar ils umens ha Nino Schurter gudagnà cun duas segundas avantatg sin il franzos Victor Koretzky. Tar las dunnas hai dà ina victoria dubla per la Svizra, quai grazia Jolanda Neff e Sina Frei.

La cursa da mountainbike dals umens tar ils gieus olimpics en il Giapun vegn ad avair lieu ils 27 da fanadur 2020 en la citad Izu. La cursa da las dunnas in di pli tard, ils 28 da fanadur en il medem lieu.

Ord l'archiv

Intervista cun Nino Schurter avant ses viadi a Tokio: Per el èsi in nov mund, el è per l'emprima giada en il Giapun.

