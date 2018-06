La Russia - è in pajais gigantic ch'è 414 giadas uschè grond sco la Svizra. Insumma ha la Russia blers records curius. Uschia datti en Russia per exempel il pli grond McDonald's dal mund che porscha plaz a 700 persunas, plinavant ha ella ils pli blers milliardaris dal mund ed è er ses arsenal da bumbas atomaras è il pli grond insumma.

La metro è IL med da transport

Er la metro a Moscau è ina metro da la superlativa. Mintga 90 secundas parta in da ses trens bels e pompus. E sch'ins less cuntanscher las attracziuns da la chapitala russa sco per exempel la catedrala Basilius sche fan ins era quai il meglier sin via sutterrana.

