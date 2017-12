Prova generala per la Cuppa Spengler gartegiada

Il club da hockey da Tavau ha gudagnà il gieu a chasa cunter ils SCL Tigers. La victoria è stada cnapa ma meritada cun 1:0. L’unic gol ha fatg il nov giugader dal HCD Brandon Buck.

Il Canadais da 29 onns, che ha dà en la stagiun 2013/14 per Basilea en la NLB, era vegnì engaschà pir gist mardi sco settavel ester tar ils da Tavau. E gia en ses emprim gieu en il dress dal HCD è el stà l’um decisiv per ils Grischuns. Suenter 12 minutas ha el fatg l’emprim e l’unic gol da la partida.

Giugaders da success

Sper Broc Little e Anton Rödin, ch’è il mument blessà, è Buck il terz giugader ester che dat questa stagiun da nov per il HCD e che ha fatg in gol gia en l’emprim gieu.

Hockey – Liga naziunala A 2017 / 2018 34avla runda Genevra - Kloten

4:1

Tavo - SCL Tigers

1:0

Kloten - Lugano

5:1

ZSC Lions - Genevra

3:4

Zug - Bern

2:5 Friburg - Ambri

4:5

Hockey: Classament liga naziunala A (22-12-2017)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. Berna 33

120:70

74

2. Lugano

33

111:87

59

3.

Tavo

34

96:104 56

4. Genevra Servette 35

91:95

54

5. Zug

32

97:85

53

6. Biel

34

98:93

53

7. ZSC

34

104:94

52

8.

Friburg

33

88:100

49

9. SCL Tigers

34

90:96 46

10. Losanna

33 95:109 43

11. Ambri

34

90:114

37

12. Kloten

35

77:110

30



