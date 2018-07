La Svizra sto bandunar per la terza giada en fila in grond turnier suenter l’emprima runda da k.o. Al campiunadi mundial dal 2016 era per la Svizra a fin suenter sajettar penaltis cunter la Pologna e dus onns avant en la prolungaziun cunter l’Argentina.

Fatg memia pauc en emprima mesadad

En l'emprima mesadad dal gieu han ils Svedais mussà adina puspè ch'i na cumporta nagin sbagl en la defensiva svizra. Tuttas duas squadras han gì schanzas da far in gol, n'han però betg savì nizzegiar ellas. En la 29avla minuta salva goli Jan Sommer la Svizra dad in gol svedais, en la 38avla manchenta Dzemaili da realisar il 0:1 per la Svizra. Curt suenter er la schanza per la Svezia – dentant er Ekdal manchenta.

Dapi 24 onns en ils top 8

Per l’emprima giada dapi 24 onns èsi gartegià als Svedais d’arrivar tranter las otg meglras squadras. En la proxima runda fruntan els lura u sin la Columbia u sin l’Engalterra.

