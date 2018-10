Campiunessa mundiala per la quarta giada en seria, quai munta la victoria da la triatleta svizra al Ironman sin il Hawaii. 20 minutas pli sperta che ses agen record dal 2016, è Daniela Ryf stada.

Cun il temp da 8:26:16 per il nudar, ir cun velo e currer – surpassa Daniela Ryf ses agen record dal 2016 per 20 minutas. E quai cun in handicap, damai ch’ina medusa da fieu (Feuerqualle) ha mors la Svizra sut ils bratschs curt avant ch’ella è partida en l’aua.

Tar sia quarta victoria en seria lascha Daniela Ryf sco l’onn passà l’Englaisa Lucy Charles davos ella, cun in retard da passa diesch minutas vegn quella segunda. La Tudestga Anne Haug vegn terza, 15 minutas pli plauna che la Svizra.

RR novitads 06:00