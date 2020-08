Ils Young Boys fruntan en la segunda runda da qualificaziun per la Champions League sin il victur da la partida tranter il club feroais Klaksvik e Slovan Bratislava. La partida ha lieu u ils 25. ni 26. d’avust a Berna. I dat be in gieu. Cunter omadus clubs fiss YB il favurit. En la fasa da gruppa per la Europa League 2014/2015 ha YB gudagnà omadus duels cunter Slovan Bratislava (5:0 e 3:1).

Sche YB vul giugar la proxima stagiun en la Champions League spetga dentant in lung viadi. Sch'ils Young Boys gudognan cunter Klaksvik u Bratislava datti in'ulteriura runda da qualificaziun e lura anc ils playoffs.

Er Servette cunter Slovacs

En la qualificaziun per la Europa League frunta er il club da Servette sin in club slovac. MFK Ruzomberok ha terminà l'ultima stagiun sin plazza tschintg dal campiunadi en Slovachia. Servette ha il dretg da chasa. Er Vaduz dat a chasa cunter Hibernians da Malta. Omadus gieus èn ils 27 d'avust.