Terrada per ils Young Boys

Qualificaziun per la CL

Cumenzà aveva tut anc tenor plan. Ils Young Boys sco favurit èn gia suenter duas minutas vegnids privlus avant il gol da Midtjylland. Enfin la pausa han ils Bernais fatg ina buna partida, betg suveran, la partida era dentant sut controlla. Entras Nsame avessan ils Svizzers bunamain stuì sajettar almain in ni schizunt dus gols. Suenter pausa è Midtjylland dentant adina vegnì pli ferm entant ch'ils Young Boys èn adina vegnids pli flaivels. La squadra danaisa n'è betg mo pli stada in problem grammatical per ils Svizzers.

Autogol sco cumenzament

Suenter in culp liber da Dreyer en la 51avla minutaordaifer la da sedesch è il bal sa tschentà vi dal maun da Lefort e davent da là en il gol Bernais. Ils giugaders da YB han anc reclamà pervia dad in foul – l'arbiter n'ha dentant vis nagut.

Be diesch minutas pli tard han ils Bernais gia survegnì il segund gol. Suenter ina flanca da la sanestra è il bal sa tschentà sin la latta. Davent da lezza gist en ils pais dals giugaders da Midtjylland. Curt avant la fin ha Mabil alura decis definitiv la partida en favur dals Danais.

YB gioga uss almain durant las proximas emnas anc per la qualificaziun da l'Europa League.