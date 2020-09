Lewis Hamilton è stà cleramain il spert al qualifying. Verstappen cun ses Red Bull ha el distanzià per passa ina mesa secunda, ses collega d’equipa Valtteri Bottas per sur 6 dieschavels.

Per Hamilton è quai la 96avla pole-position, e la segunda a Sotschi. Sch'il campiun mundial gudogna damaun a Sotschi, lura egualisescha el il record da Michael Schumacher da 91 victorias da Gronds Premis.

Alfa Romeo lunsch enavos

Kimi Räikkönen va damaun per la 323avla giada a la partenza d’in Grond Premi, e vegn uschia ad egualisar il record da Rubens Barrichello. El sto dentant cumenzar la cursa en ses Alfa Romeo dal davos plaz da partenza. La segunda emprova da far ina runda sperta ha finì per il Finlandais cun ina piruetta. Ses collega d’equipa Antonio Giovinazzi parta da plaz 17.