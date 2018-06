Avant dus onns han ils fans da ballape ris larmas cun ils Svizzers als campiunadis d’Europa en Frantscha. Quai pervi dal debachel dals tricots. Tar il pli pitschen contact stgarpavan e rumpevan quels.

En il gieu da gruppa cunter la Frantscha avevan gist set giugaders svizzers stuì midar tricot, perquai che quel era tuttenina stgarpà ed aveva rusnas sc’in chaschiel d’Emmental. Penibel è quai oravant tut stà per il furnitur Puma.

Questa giada megliers tricots

La naziunala svizra ha prendì tranter 400 e 500 tricots als campiunadis mundials en Russia. I saja tricots da fitg buna qualitad, ed ils giugaders sa sentian bain en quels, di Silvan Rudolf dal SFV ch’è responsabel per ils tricots dals Svizzers.

Tar l’elecziun dal tricot haja mintga giugader dentant agens giavischs. In Valon Behrami prefereschia plitost in tricot lartg, in Michael Lang percunter sa sentia meglier en in tricot stretg. En mintga cas hajan els avunda tricots per quest turnier di Silvan Rudolf.

