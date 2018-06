Rafael Nadal triumfescha per la 11avla giada al French Open. El gudogna cunter l’austriac Dominic Thiem en trais sets cun 6:4, 6:3 e 6:2. Thiem ha cunzunt fatg blers sbagls ed uschia pussibilità a Nadal da defender ses titel a Roland Garros.

Rafael Nadal cun il pocal da Roland Garros. El vegn gia per la 11avla giada els mauns da Nadal.

Rafael Nadal gudogna e gudogna a Paris. Cun la 11aval victoria al turnier da Grand Slam noda el in nov record. Ses adversari Dominic Thiem ha giugà ina solida partida ma tuttina ha Nadal suenter duas uras e 40 minutas pudì marcar il punct decisiv tar il resultat final da 6:4, 6:3 e 6:2. Per Nadal èsi la 17avla victoria ad in turnier da Grand Slam. Sulet Roger Federer ha gudagnà 20 turniers da Grand Slam.