Cun ina demonstraziun en il segund percurs sa catapultescha Ramon Zenhäusern il pli sisum il podest dal slalom a Kranjska Gora. Per il Vallesan è quai sia emprima victoria en in slalom da la cuppa mundiala. Suenter l'emprim percurs era Zenhäusern anc 7avel cun in retard da 90 tschientavels sin Henrik Kristoffersen. Cun ina prestaziun fenomenala bandischescha el Kristoffersen sin il segund plaz. Il Norvegiais perda 1,15 secundas sin il Svizzer. Il podest vegn cumplettà cun Marcel Hirscher. Il campiun mundial e domintaur da la stagiun vegn terz.Ils ulteriurs Svizzers:

5. Daniel Yule

15. Sandro Simonet

20. Reto Schmidiger

26. Marc Rochat

28. Luca Aerni

29. Noel von Grünigen

