Real Madrid gudogna la Champions League

In nov record per Real Madrid. Il club da ballape gudogna per la terza giada en roda la Champions League. L'equipa spagnola cun ses trenader Zinedine Zidane ha gudagnà il final a Kiew cunter l'FC Liverpool cun 3:1. Per Real è quai gia il 13avel titel da Champions League.